Mais de mês e meio depois, o Lyon regressou este sábado aos triunfos na Ligue 1, ao vencer na deslocação ao terreno do Montpellier, por 2-1.

A equipa de Anthony Lopes – titular – somava cinco derrotas e um empate nos últimos seis jogos, mas aproveitou para voltar a sorrir no segundo encontro de Laurent Blanc no comando técnico.

Houssem Aouar abriu o marcador para o Lyonnais aos 33 minutos, assistido por Lacazette, mas as coisas complicaram-se no segundo tempo.

Wahi empatou para o Montpellier (sem Pedro Mendes) aos 70 minutos e pouco depois as duas equipas ficaram reduzidas a dez unidades, devido às expulsões de Diomande, primeiro, e Mavidi, depois.

No último suspiro, em cima do minuto 90, Lacazette vestiu a pele de herói e fez o 2-1 para o Lyon, após um passe de Caqueret.

Decorridas 12 jornadas do campeonato francês, o Lyon está no oitavo lugar com 17 pontos. O Montpellier é 11.º, com 12.