O PSG foi travado em casa pelo Nice e empatou (0-0) pela segunda vez no campeonato francês.

Num dia em que Leo Messi exibiu a Bola de Ouro aos adeptos parisienses, o conjunto de Pochettino não foi além de um empate sem golos com o quarto classificado. Os portugueses Nuno Mendes e Danilo foram titulares na turma visitada.

O Lille contou com a ajuda de Renato Sanches e Xeka para vencer o Rennes (2-1). Os dois médios portugueses marcaram ainda no primeiro tempo, primeiro Xeka - numa jogada iniciada com um belo passe de Sanches - aos 31 minutos e, depois, Renato aos 45, após um bom trabalho no interior da grande área.

Já a cinco minutos do final da partida, Benjamin Bourigeaud fez o tento da equipa da casa.

José Fonte e Tiago Djaló também foram titulares nos forasteiros.

O Marselha venceu o Nantes pela margem mínima e subiu ao segundo posto, a 12 pontos do PSG, mas com menos um jogo.

A jogar fora, Gerson marcou o único golo do conjunto de Sampaoli, aos 30 minutos. Logo de seguida, Nicolas Pallois viu o segundo cartão amarelo e o Nantes, 13.º classificado, ficou a jogar com dez.

O Lyon perdeu em casa diante do Reims (2-1) e não conseguiu colar-se aos lugares de acesso às competições europeias.

Wout Faes inaugurou o marcador aos 56 minutos e Toko Ekambi empatou aos 66. Só que já em tempo de compensação, Hugo Ekitike aponto o golo que valeu o triunfo aos forasteiros.

O Clermont também impediu o Lens de dar um salto na tabela e impôs um empate a duas bolas. Um auto-golo de Gastien até deu vantagem aos visitantes, mas Magnin empatou em cima do intervalo. No recomeço do segundo tempo, Fofana voltou a colocar o Lens na frente do marcador, mas Mohamed Bayo restabeleceu a igualdade aos 65 minutos.