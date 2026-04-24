O médio português do PSG, Vitinha, vai falhar a visita ao Angers, no sábado, em jogo da 31.ª jornada da Liga francesa de futebol, devido a «inflamação no calcanhar», informou o clube parisiense.

«A inflamação no calcanhar direito de Vitinha está a evoluir favoravelmente, ele continua a treinar individualmente», lê-se no comunicado dos campeões europeus sobre o português, que saiu lesionado, no domingo, na derrota frente ao Lyon, por 2-1.

Quanto à possível presença do internacional português no jogo de terça-feira frente ao Bayern Munique, para a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, o técnico do PSG, Luis Enrique, apenas disse que «nada mudou».

Por outro lado, o lateral-esquerdo Nuno Mendes, que saiu com queixas na coxa no jogo da segunda mão dos quartos de final da Champions diante do Liverpool, já recuperou da lesão e será convocado para a deslocação a Angers.

Os tetracampeões franceses lideram a Ligue 1 com 66 pontos, em 29 jogos, mais quatro do que o Lens, segundo classificado, enquanto o Angers, com mais uma partida disputada, segue no 13.º lugar, com 34.