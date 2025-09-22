PSG perde com o Marselha... enquanto decorria a gala da Bola de Ouro
Luis Enrique venceu o prémio de melhor treinador mas sofreu no terreno dos marselheses
Misto de sensações na comitiva do Paris Saint-Germain. Se, por um lado, houve atletas e treinadores (neste caso, Luis Enrique) do clube a serem distinguidos pela revista France Football na gala da Bola de Ouro, por outro lado a equipa parisiense perdeu no reduto do Marselha, por 1-0.
Foi um jogo em que a equipa do Sul de França entrou a todo o gás, na primeira parte, com um golo logo aos cinco minutos de jogo. Aguerd beneficiou de uma saída extemporânea do guarda-redes Lucas Chevalier e marcou de baliza aberta. O Velódrome celebrou.
Chevalier facilitou e Aguerd aproveitou para inaugurar o marcador em Marselha 🥵#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Marselha #PSG pic.twitter.com/T70D1JVpSU— sport tv (@sporttvportugal) September 22, 2025
Ainda na primeira parte, o avançado Amine Gouiri atirou ao poste e Emerson teve um golo anulado. Foram uns primeiros 45 minutos de domínio da equipa da casa e o PSG parecia irreconhecível.
A reação da equipa de Luis Enrique, que contou com Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos no onze inicial, foi pífia. João Neves está em tratamento de uma lesão (e compareceu na gala da Bola de Ouro).
Rulli ainda evitou alguns remates de perigo efetuados por Gonçalo Ramos, Vitinha e Kvicha Kvaratskhelia. O guarda-redes do Marselha foi a figura da segunda parte.
No final do jogo, o treinador Roberto De Zerbi, do Marselha, foi expulso por protestos. O PSG só conhecia o sabor da vitória até agora, na Ligue 1. Fica com os mesmos 12 pontos de Mónaco, Lyon e Estrasburgo. Já o Marselha soma nove pontos, no sexto posto.