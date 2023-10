Sete jogos, cinco derrotas, dois empates e zero vitórias.

O início de temporada do Lyon é um pesadelo e este domingo ficou pior, depois da derrota em casa do Reims (2-0), em jogo da sétima jornada da Ligue 1.

Anthony Lopes foi titular na baliza – Diego Moreira não saiu do banco – e sofreu o primeiro golo do dia aos 45+1 minutos, por intermédio de Marshall Munetsi. Na segunda parte, à entrada para os últimos 20 minutos, Yunis Abdelhamid fez o 2-0 final.

Com este resultado, o Lyon tem os mesmos dois pontos do que o Clermont, mas está em último por causa da diferença de golos. O Reims é terceiro classificado, com 13 pontos.