Paulo Fonseca ficou às portas de igualar um registo histórico de vitórias consecutivas no Lyon. O sonho desfez-se em Estrasburgo, onde perdeu por 3-1, num jogo em que o ex-Benfica, Diego Moreira, deu nas vistas com um golo e uma (requintada) assistência.

O Olympique vinha numa sequência de 13 triunfos seguidos, em todas as provas. Estava a apenas uma de igualar a melhor sequência do clube, que data de 2006, mas o Estrasburgo estragou-lhe os planos, este domingo, em jogo da 23.ª jornada da Ligue 1.

O belga Diego Moreira, com formação no Benfica e presenças nas seleções jovens portuguesas, foi um dos principais responsáveis pela desfeita do Racing, ao ter assistido para o 1-0, apontado por Godo (37m), e marcado o segundo, a abrir o segundo tempo.

O Lyon ainda conseguiu reduzir, por Tolisso (59m), mas Panichelli, de penálti (83m), acabou de vez com as ilusões de Paulo Fonseca e companhia.

A derrota impede ainda o Olympique de se aproximar do segundo classificado, Lens, que no sábado perdeu com o Mónaco (3-2). Já o Estrasburgo continua no sétimo posto, agora com 34 pontos.

Ainda neste domingo, o Rennes deu seguimento ao triunfo frente ao PSG com um passeio em Auxerre, onde ganhou por 3-0, resultado construído durante a primeira parte.

Com o internacional português Anthony Lopes na baliza, o Nantes bateu o Le Havre por 2-0, enquanto o Lille, que contou com Tiago Santos e Félix Correia no onze inicial, ganhou em Angers (1-0) com um golo de Giroud.

Por fim, o Nice deu seguimento a uma temporada para esquecer frente ao Lorient, contra quem desperdiçou duas vantagens de dois golos antes de ceder um empate (3-3) com um tento sofrido ao minuto 90+5.