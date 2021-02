Pela segunda jornada consecutiva, José Fonte marcou, mas desta vez o Lille marcou passo, ao empatar na receção ao Estraburgo (1-1), em jogo da 27.ª jornada do campeonato francês.

A formação da casa viu-se em desvantagem aos 36 minutos, quando Ludovic Ajorque abriu o marcador para os visitantes, após assistência de Frederic Guilbert.

A quatro minutos do fim, já com Xeka e Tiago Djaló também em campo – Renato Sanches não saiu do banco –, José Fonte resgatou um ponto para o líder, ao responder de cabeça a um cruzamento na esquerda de Benjamin Andre (veja o golo no vídeo acima associado).

O Lille continua na liderança da Ligue 1, mas agora com apenas dois pontos de vantagem sobre o campeão Paris Saint-Germain, e com o Lyon a quatro, mas com um jogo a menos – o Olympique defronta mais logo o Marselha.

Mais cedo, o Mónaco, sem Gelson Martins e Florentino Luís, deu seguimento ao bom momento e venceu na receção ao Brest, por 2-0.

Jovetic, aos 76 minutos, e Kevin Volland, aos 90, fizeram os golos do quarto classificado da tabela classificativa, depois de duas assistências do russo Golovin.

Já o Angers, com Pereira Lage a partir dos 62 minutos, empatou em casa frente ao Lens, 2-2. O Lorient, sem Tiago Ilori, bateu o St Étienne por 2-1, enquanto o Montpellier, com Pedro Mendes no banco, não saiu do nulo no terreno do Reims. Por fim, Nîmes e Nantes empataram a uma bola.