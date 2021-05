Durou poucas horas a liderança do Paris Saint-Germain: na receção ao Nice, o Lille venceu (2-0) e recuperou o «trono» da Ligue 1.

Com José Fonte a titular – Xeka foi lançado na segunda parte, Tiago Djaló não saiu do banco e Renato Sanches não foi convocado –, o conjunto de Galtier adiantou-se no marcador logo aos 13 minutos, por Burak Yilmaz.

Na etapa complementar, aos 56 minutos, Celik fechou o resultado com um grande golo de fora de área, num remate de primeira.

O golaço de Celik:

No Nice, Rony Lopes foi titular, mas saiu aos 52 minutos.

O Lille reassume a liderança do campeonato francês, com mais um ponto do que o vice-líder PSG, quando faltam jogar apenas três jornadas.