O momento era bom, fruto da vitória a meio da semana frente ao Real Madrid para a Liga dos Campeões, mas nem por isso teve continuidade.

Este sábado, o Paris Saint-Germain caiu com estrondo na deslocação ao terreno do Nantes, com uma derrota por 3-1, em jogo da 25.ª jornada da Ligue 1.

Ao intervalo, diga-se, os parisienses já perdiam por 3-0.

Com Danilo e Nuno Mendes no banco – o lateral emprestado pelo Sporting entrou na segunda parte –, o PSG viu-se em desvantagem logo aos quatro minutos, fruto de um golo de contra-ataque de Kolo Muani.

Pouco depois, aos 16 minutos, o 2-0: desta feita foi Merlin a marcar, num grande golo. Estava feito o 2-0, e o terceiro chegou em cima do intervalo, aos 45+5 minutos, de penálti. Foi Ludovic Blas a fazer o gosto ao pé.

A segunda parte ainda deu ares de uma possível reação parisiense. Logo aos 47 minutos, Messi descobriu Neymar com um passe genial e o avançado reduziu para 3-1.

Mas cerca de dez minutos, o mesmo Neymar borrou a pintura. Com um penálti a favor, o brasileiro rematou de forma muito displicente e permitiu a defesa do guardião adversário. Um lance que vai ficar nos apanhados do ano, seguramente.

Contas feitas, o PSG continua a liderar de forma confortável a tabela classificativa, mas agora com mais uma derrota no currículo – a segunda. O Nantes é quinto, com 38 pontos, os mesmos do Lyon.

(Imagens vídeo Eleven Sports)