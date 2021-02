O Lille cimentou esta quarta-feira a liderança da Ligue 1, ao vencer em casa do Bordéus (3-0), em jogo da 23.ª jornada da prova.

Com José Fonte, Renato Sanches e Xeka no onze (Tiago Djaló foi lançado aos 81 minutos), o conjunto orientado por Christophe Galtier adiantou-se no marcador aos 54 minutos, por intermédio de Yusuf Yazici. Pouco depois, aos 66 minutos, Timothy Weah fez o 2-0 e Jonathan David, em cima do minuto 90, fez o 3-0 final.

Os dois primeiros golos do Lille:

Com este resultado, o Lille chega às cinco vitórias consetuvias e aos 51 pontos: tem mais cinco do que o Lyon e seis do que o PSG, equipas que ainda vão jogar esta jornada. O Bordéus é décimo, com 32 pontos.

Por sua vez, o Montpellier, com Pedro Mendes, empatou a uma bola em casa do Metz. A equipa do central português esteve a perder, fruto de um golo de Sarr no início da segunda parte, mas chegou à igualdade a 20 minutos dos 90, por Laborde.

Emprestado pelo Sporting, Tiago Ilori viu do banco o empate do Lorient em Rennes (1-1) - golos de Terrier, aos 14 minutos, e Boisgard, aos 83 -, tal como Pereira Lage, que não foi utilizado no nulo do Angers ante o Reims.

Por fim, o Estrasburgo empatou na receção ao Brest, 2-2.