A crise do Montpellier foi agudizada na tarde deste domingo, no reduto do Lens. A propósito da 14.ª jornada do campeonato, os anfitriões triunfaram por 2-0.

O médio português David Pereira da Costa foi a jogo, pelo Lens, aos 76 minutos.

Depois de Labeau Lascary inaugurar o marcador aos 39 minutos, o guarda-redes do Montpellier esteve no centro da ação aquando do 2-0. Depois de os anfitriões verem um golo anulado, aos 83m, por fora de jogo, o azar bateu à porta de Lecomte.

Na sequência de um livre cobrado à esquerda do ataque, um subtil desvio traiu o guardião francês.

Desta forma, o Lens segue no 7.º lugar, com 23 pontos, em igualdade com o Nice (6.º). Na próxima ronda, na tarde de sábado (18h), há visita ao Auxerre (8.º).

Por sua vez, o Montpellier segue no último posto (18.º), com oito pontos, a três da linha de água. No próximo domingo há receção ao Nice.