França: Lille anuncia lesão grave de Igamane após final da CAN
Avançado marroquino sofreu rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito no encontro frente ao Senegal
O Lille confirmou, esta segunda-feira, o pior dos cenários para Hamza Igamane, que se lesionou durante a final da Taça das Nações Africanas (CAN), entre Marrocos e Senegal.
Através de um comunicado, o clube de Félix Correia, André Gomes, Tiago Santos e Rafael Fernandes anunciou que o avançado marroquino sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ora, esta infelicidade afasta o jogador dos relvados até ao fim da temporada, seguindo-se um período de recuperação de vários meses.
Esta temporada, Hamza Igamane fez nove golos e duas assistências em 18 jogos pela equipa principal do Lille, atual quinto classificado da Liga Francesa.
Leia aqui o comunicado do Lille:
🩹 Communiqué médical— LOSC (@losclive) January 19, 2026
Alors que sa sélection marocaine disputait la finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Sénégal, Hamza Igamane a effectué son entrée en jeu durant les prolongations du match, avant de sortir sur blessure quelques minutes plus tard.
Les examens… pic.twitter.com/D5Qb1fkLLg