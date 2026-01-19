O Lille confirmou, esta segunda-feira, o pior dos cenários para Hamza Igamane, que se lesionou durante a final da Taça das Nações Africanas (CAN), entre Marrocos e Senegal.

Através de um comunicado, o clube de Félix Correia, André Gomes, Tiago Santos e Rafael Fernandes anunciou que o avançado marroquino sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ora, esta infelicidade afasta o jogador dos relvados até ao fim da temporada, seguindo-se um período de recuperação de vários meses.

Esta temporada, Hamza Igamane fez nove golos e duas assistências em 18 jogos pela equipa principal do Lille, atual quinto classificado da Liga Francesa.

Leia aqui o comunicado do Lille: 

