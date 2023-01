O Lille goleou o Troyes por 5-1, em encontro referente à 19.ª jornada da Ligue 1 de França. A equipa de Paulo Fonseca contou com o contributo dos portugueses Tiago Djaló e José Fonte, para além do luso-inglês Angel Gomes, que fez uma assistência para golo.

Do outro lado estiveram os portugueses Rony Lopes e Abdu Conté. O luso-guineense Mama Baldé, extremo formado no Sporting, assinou o tento de honra dos visitantes ao minuto 65.

Mohamed Bayo (16m e 47m), Jonathan David (45+2m e 88m) e Alan Virginuis marcam os golos do Lille, que sobe provisoriamente ao quinto lugar, com 34 pontos. O Troyes está no 14.º lugar, com 18.

