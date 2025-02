O Lille segue de olho nos lugares cimeiros da Ligue 1 e, na noite deste domingo, triunfou sobre o Rennes (0-2), em encontro da 22.ª jornada. O médio português André Gomes foi aposta aos 90 minutos.

A fechar a primeira parte, aos 44 minutos, o inglês Akpom desperdiçou um penálti. Em todo o caso, a redenção do ponta de lança haveria de chegar. Ainda assim, viu um golo anulado, aos 67m, por fora de jogo.

Já com os anfitriões reduzidos pela expulsão do central Wooh, Bentaleb inaugurou o marcador aos 80m. O médio argelino apenas precisou de quatro minutos em campo para justificar a aposta.

Pouco depois, aos 86m, Akpom conseguiu, por fim, inscrever o nome na lista dos marcadores.

O regresso aos triunfos deixa o Lille no 5.º lugar, com 38 pontos, a dois de Mónaco e Nice. Segue-se a receção aos monegascos, na tarde de sábado (16h).

Quanto ao Rennes, segue no 13.º lugar, com 23 pontos. Na próxima ronda há visita ao Reims (14.º), na noite de sexta-feira (19h45).

Estrasburgo espreita Europa

O avançado português Diego Moreira – ex-Benfica – foi titular no triunfo do Estrasburgo no reduto do Lens (0-2). Os golos apenas surgiram na segunda parte.

Depois de o lateral Deiver Machado deixar o Lens desfalcado, o extremo Bakwa inaugurou o marcador, aos 81 minutos.

Entre trocas, coube ao avançado Emegha resolver a contenda, aos 90+6m, assistido por Bakwa.

Assim, o Estrasburgo sobe ao 7.º posto, com 33 pontos, igualado pelo Lens (8.º) e a três pontos da zona europeia.

No calendário de Diego Moreira e companhia segue-se a receção ao Brest (9.º), na tarde de domingo (16h15). Por sua vez, o Lens visita o Nantes (15.º), também na tarde de domingo (14h).

Nice iguala Mónaco

Por fim, o Nice retomou o 3.º lugar, ao vencer na visita ao Le Havre (1-3). Os forasteiros edificaram a vantagem com o golo de Laborde, aos 16m, e o autogolo de Youté Kinkoue, aos 18m.

Apesar da resposta do Le Havre, por Kechta, aos 28m, o Nice foi capaz de segurar a vantagem, resolvendo o encontro para lá do minuto 90. Ainda que reduzidos a dez unidades, o avançado Diop aplicou o 1-3.

O Nice é terceiro, com 40 pontos, igualado pelo Mónaco (4.º). Segue-se a receção ao Montpellier (18.º), na tarde de domingo (16h15).

Quanto ao Le Havre, segue no 17.º e penúltimo posto, com 17 pontos, antes da receção ao Toulouse (10.º), também na tarde de domingo (16h15).

Outros resultados

Reims 0-1 Angers