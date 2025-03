O Lille recebeu e venceu o Lens por 1-0, no «Dérbi do Norte», num jogo a contar para a 27.ª jornada da liga francesa.

André Gomes foi titular na equipa da casa, que apontou o único golo do encontro aos 19 minutos, por intermédio de Mathias Pardo. O primeiro tempo, de resto, foi dominado por completo pelo Lille, que não permitiu qualquer remate à sua baliza.

Ainda assim, no segundo tempo, o Lens esteve melhor e tentou ir atrás do prejuízo, mas sem sucesso. A derrota deixa os visitantes na nona posição, a oito pontos do Lille, que ocupa um dos lugares de acesso às competições europeias.

Já o Nantes, de Anthony Lopes, deslocou-se até ao reduto do Le Havre e perdeu por 3-2, numa luta entre duas equipas que procuram manter-se no principal escalão do futebol francês.

O conjunto da casa chegou ao intervalo em vantagem (2-1), com um «bis» de grandes penalidades convertidas por Abdoulaye Touré, sendo que para o conjunto visitante marcou Saidou Sow. Já na segunda parte, o Nantes restabeleceu a igualdade no marcador logo a abrir, por intermédio de Moses Simon, só que um golo tardio de Timothée Pembélé acabou com as dúvidas.

Este resultado permite ao Le Havre manter-se vivo na luta pela manutenção, tendo agora 24 pontos, menos dois do que o Reims, a primeira equipa acima da zona de despromoção.

No outro jogo deste domingo, o Brest foi a casa do Toulouse vencer por 4-2, com destaque para uma bela exibição de Mathias Pereira Lage. O luso-francês fez um golo e uma assistência, contribuindo para a segunda vitória em dois jogos para o conjunto visitante.

Confira aqui os restantes resultados deste domingo:

Auxerre-Montpellier, 1-0

Angers-Rennes, 0-3