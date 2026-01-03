Félix Correia e Tiago Santos foram suplentes utilizados na derrota do Lille frente ao Rennes, por 2-0, no encontro deste sábado a contar para a 17-ª jornada da Liga Francesa.

A tarefa já seria difícil à partida e adivinhava-se um jogo dividido, mas tudo ficou mais complicado logo aos 13 minutos, quando Alexsandro viu cartão vermelho direto e deixou o conjunto da casa a jogar com menos um elemento. Ainda assim, o nulo manteve-se até ao intervalo e os golos apenas chegaram nos primeiros minutos do segundo tempo.

Logo a abrir, Frankowski recebeu de Brassier e colocou o Rennes em vantagem no marcador, que sofreu alterações sete minutos depois e graças ao golo apontado por Merlin (56 minutos). A dupla lusa entrou a meio da segunda parte e já não conseguiu evitar a primeira derrota em quase dois meses do Lille para a competição.

Com este resultado, o Rennes soma 30 pontos e está agora a dois de Lille e Marselha, as duas primeiras equipas em lugares de Champions, sendo que o Marselha ainda tem de jogar nesta jornada.

Também este sábado, Nice e Estrasburgo não foram além de um empate a um golo, num jogo em que Tiago Gouveia foi titular na equipa da casa e não voltou para os segundos 45 minutos. Aos 13, o Estrasburgo adiantou-se no encontro com um golo de penálti por parte de Panichelli e aos 54 foi a vez de Wahi fixar o resultado final em 1-1 e ampliar para cinco o número de jogos consecutivos sem vencer para a equipa visitante.