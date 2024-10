Depois de vencer o Real Madrid na Liga dos Campeões, o Lille voltou às vitórias na liga francesa ao bater em casa o Toulouse, por 2-1, na sétima jornada da liga francesa.

A equipa visitante marcou primeiro, aos 39 minutos, autoria de Zakaria Aboukhlal.

Aos 57 minutos, a equipa da casa reagiu e o anglo-português Angel Gomes fez o golo do empate. Mitchel Bakker concretizou a reviravolta e fez o 2-1 aos 72 minutos.

O português André Gomes foi titular e Tiago Santos entrou ao intervalo.

Com este resultado, o Lille está em quarto lugar, com 13 pontos. O Toulouse está em 16.º, com cinco.