O Lille, orientado por Paulo Fonseca, empatou este domingo na deslocação ao terreno do Mónaco (0-0), num duelo importante pelas contas da Europa no campeonato francês.

Na equipa de Fonseca, José Fonte foi titular, ao passo que André Gomes entrou na segunda parte, para o lugar de outro Gomes, no caso Angel, antigo médio do Boavista.

Com este resultado, o Mónaco de Gelson Martins (não jogou) continua no quarto lugar, com mais cinco pontos do que o quinto, precisamente o Lille.

Já o Troyes, com Rony Lopes e Abdu Conté, viu confirmada a descida de divisão, após uma goleada sofrida em casa do Rennes, de Xeka (não foi utilizada), por 4-0.

Arthur Theate (14m), Benjamin Bourigeaud (65m) e Toko Ekambi (70m e 74m) fizeram os golos do encontro.

Por sua vez, o Lyon, de Anthony Lopes, perdeu na deslocação ao terreno do Clermont, por 2-1.

Alex Lacazette até deu vantagem aos visitantes ao minuto 22, mas um bis de Grejohn Kyei, aos 25 e 65 minutos, deu a volta ao marcador.

Refira-se ainda que Montepllier e Lorient empataram a uma bola.