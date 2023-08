O Lille, de Paulo Fonseca, entrou com um empate na Ligue 1, em casa do Nice (1-1), no primeiro jogo do campeonato francês.

Na Côte d'Azur, Gaetan Laborde abriu o marcador para a equipa da casa logo aos 19 minutos, assistido por Terem Moffi.

Foi preciso esperar até quase ao final do jogo para se ver novo golo: foi Bafodé Diakité a resgatar um ponto para a equipa de Fonseca ao minuto 90+4, assistido por Angel Gomes, antigo médio do Boavista.

No Lille, destaque para Tiago Santos: o lateral-direito contratado neste verão ao Estoril foi titular e jogou os 90 minutos – Tiago Djaló, lesionado, não foi opção.