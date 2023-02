O Lille venceu nesta sexta-feira o Brest por 2-1 e subiu, ainda que à condição, ao quinto lugar da Liga francesa, que vale a classificação para a Liga Conferência.

Com Tiago Djaló e André Gomes no onze de Paulo Fonseca, o Lille foi para o intervalo a perder, mas conseguiu dar a volta ao resultado na segunda parte.

O Brest chegou à vantagem logo no oitavo minuto devido a uma infelicidade de Tiago Djaló, que marcou um autogolo na sequência de um canto.

A reação começou a surgir ao minuto 60, com Diakité a marcar, também na sequência de um canto e, a 10 minutos do fim, Alexsandro apontou o 2-1 da reviravolta… adivinhe: num canto.

Já nos descontos da partida, os ânimos aqueceram entre os jogadores das duas equipas no relvado, estendendo-se depois aos bancos, onde Paulo Fonseca e Eric Roy, treinador do Brest, se envolveram numa acalorada troca de argumentos que acabaram com a expulsão do técnico português.

Tendo jogado na partida inaugural da 25.ª jornada, o Lille fica agora à espera do resultado do Rennes, sobre quem tem um ponto de vantagem, para saber se segura o quinto lugar.