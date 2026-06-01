Agora sim, é oficial. Davide Ancelotti é o novo treinador do Lille. 

Através de um comunicado, o clube francês confirmou a chegada do técnico italiano, que fica com um contrato válido para as próximas duas temporadas. Aos 36 anos, Davide Ancelotti assume o segundo projeto enquanto treinador principal, depois da passagem pelo Botafogo na última temporada.

Recorde-se que integrava a equipa técnica do pai, Carlo Ancelotti, na seleção do Brasil e inclusive esteve no banco de suplentes este domingo, no jogo contra o Panamá (6-2). O Lille terminou a época de 2025/26 no terceiro lugar da Liga Francesa e vai, por isso, estar na fase de liga da Champions na próxima temporada.

