OFICIAL: Davide Ancelotti é o novo treinador do Lille
Técnico italiano assina um contrato válido por duas temporadas
Agora sim, é oficial. Davide Ancelotti é o novo treinador do Lille.
Através de um comunicado, o clube francês confirmou a chegada do técnico italiano, que fica com um contrato válido para as próximas duas temporadas. Aos 36 anos, Davide Ancelotti assume o segundo projeto enquanto treinador principal, depois da passagem pelo Botafogo na última temporada.
Recorde-se que integrava a equipa técnica do pai, Carlo Ancelotti, na seleção do Brasil e inclusive esteve no banco de suplentes este domingo, no jogo contra o Panamá (6-2). O Lille terminou a época de 2025/26 no terceiro lugar da Liga Francesa e vai, por isso, estar na fase de liga da Champions na próxima temporada.
𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒍𝒆 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒍 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒊̂𝒏𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 🆕🇮🇹— LOSC (@losclive) June 1, 2026
Le LOSC annonce aujourd'hui la nomination de Davide Ancelotti comme entraîneur de l'équipe première. Le technicien italien, passé par les plus grands clubs et sélections du monde,…