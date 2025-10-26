O Lille goleou este domingo na receção ao Metz, por 6-1, num jogo em que o português Félix Correia esteve em destaque.

A disputar a nona jornada da liga francesa, o Lille chegou ao intervalo a vencer por dois golos: Hamza Igamane abriu o marcador, aos 24 minutos, e Félix Correia aumentou a vantagem, aos 34m, aproveitando o erro do guarda-redes e rematando em chapéu para o fundo da baliza.

Logo a abrir a segunda parte, o extremo português voltou a sentir o gosto do golo e fez o 3-0, assistido por Matias Fernandez-Pardo. Os restantes tentos foram apontados por Romain Perraud (64m), Benjamin André (82m), assistido por Félix Correia, e Hákon Arnar Haraldsson (90+3).

Perto do apito final, Ibou Sané ainda reduziu para o Metz.

Com este resultado, o Lille segue em quarto lugar, com 17 pontos. O Metz está em último, com dois.

