VÍDEO: Félix Correia bisa, assiste e Lille goleia na receção ao lanterna vermelha
Extremo português em grande destaque na goleada frente ao Metz
O Lille goleou este domingo na receção ao Metz, por 6-1, num jogo em que o português Félix Correia esteve em destaque.
A disputar a nona jornada da liga francesa, o Lille chegou ao intervalo a vencer por dois golos: Hamza Igamane abriu o marcador, aos 24 minutos, e Félix Correia aumentou a vantagem, aos 34m, aproveitando o erro do guarda-redes e rematando em chapéu para o fundo da baliza.
Chapéu de Félix Correia para o 2-0 do Lille 🎩#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lille #Metz pic.twitter.com/BTs2TKcyfL— sport tv (@sporttvportugal) October 26, 2025
Logo a abrir a segunda parte, o extremo português voltou a sentir o gosto do golo e fez o 3-0, assistido por Matias Fernandez-Pardo. Os restantes tentos foram apontados por Romain Perraud (64m), Benjamin André (82m), assistido por Félix Correia, e Hákon Arnar Haraldsson (90+3).
Bis de Félix Correia 🤷♂️#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lille #Metz #bacanaplay pic.twitter.com/JNYAh596Kq— sport tv (@sporttvportugal) October 26, 2025
Desta vez Félix Correia assistiu Bruno para o quinto do Lille 😮#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lille #Metz #adidas pic.twitter.com/lEbXV0eAkQ— sport tv (@sporttvportugal) October 26, 2025
Perto do apito final, Ibou Sané ainda reduziu para o Metz.
Com este resultado, o Lille segue em quarto lugar, com 17 pontos. O Metz está em último, com dois.