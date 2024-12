Na tarde deste sábado, Marselha e Lille empataram a um golo, em encontro da 15.ª jornada da Ligue 1. Nos visitantes, André Gomes foi aposta na segunda parte, enquanto Tiago Santos e Angel Gomes continuam a recuperar de lesões.

O marcador foi inaugurado aos 17 minutos, por Merlin, assistido pelo experiente Rabiot.

Na etapa complementar, entre trocas, Bafodé Diakité repôs a igualdade, aos 87 minutos.

Nos derradeiros minutos, e ao cabo de 20 minutos em campo, Lirola viu o cartão vermelho direto. Estavam decorridos 90+5m.

Desta forma, o Marselha interrompe a série positiva – de três vitórias – permanecendo na vice-liderança, com 30 pontos, menos quatro do que o PSG.

No calendário dos marselheses seguem-se os «32-avos» da Taça, no reduto do St. Étienne, na tarde de 22 de dezembro (13h45).

Quanto ao Lille, segue no 4.º posto da Ligue 1, com 27 pontos. Para a Taça, segue-se a visita ao Rouen – da 3.ª divisão – na noite de sexta-feira (20h).