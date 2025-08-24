O Lille, com Félix Correia a titular, venceu este domingo na receção ao Mónaco (1-0), em jogo referente à segunda jornada da liga francesa.

O golo da vitória surgiu apenas em tempos de compensação, aos 90+1 minutos, com Olivier Giroud a garantir os três pontos.

Aos 90+9 minutos, o veterano francês voltou a ter o golo nos pés, mas desperdiçou uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Lille soma agora quatro pontos. O Mónaco tem apenas três.