França
Há 1h e 6min
VÍDEO: Lille soma três pontos com golo de Giroud nos descontos
Avançado francês crucial na vitória frente ao Mónaco
TB
Avançado francês crucial na vitória frente ao Mónaco
TB
O Lille, com Félix Correia a titular, venceu este domingo na receção ao Mónaco (1-0), em jogo referente à segunda jornada da liga francesa.
O golo da vitória surgiu apenas em tempos de compensação, aos 90+1 minutos, com Olivier Giroud a garantir os três pontos.
Aos 90+9 minutos, o veterano francês voltou a ter o golo nos pés, mas desperdiçou uma grande penalidade.
Com esta vitória, o Lille soma agora quatro pontos. O Mónaco tem apenas três.
Aos 38 anos Giroud continua a ser decisivo 🍷#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Lille #Monaco pic.twitter.com/nZSf30mRrd— sport tv (@sporttvportugal) August 24, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS