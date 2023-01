O Lorient bateu nesta sexta-feira o Rennes por 2-1, no arranque da 20.ª jornada da Ligue 1 de França.

Com este resultado, a equipa da casa sobe à sexta posição, com 35 pontos, a dois do Rennes e Mónaco, que estão imediatamente acima na classificação.

Montassar Talbi (13m) e Theo le Bris (31m) fizeram os golos do Lorient, Flavien Tait reduziu para os visitantes ao minuto 73.