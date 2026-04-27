O presidente do Nantes, Waldemar Kita, criticou de forma bastante dura Luís Castro, treinador português que iniciou a temporada no clube francês.

Esta segunda-feira, Kita – através de uma nota publicada no site oficial do Nantes – veio esclarecer as críticas ao treinador português, que lidera agora os espanhóis do Levante.

«Na sequência da publicação de uma entrevista recente, algumas das minhas declarações foram alvo de interpretações que não correspondem ao meu pensamento», começou por referir o dirigente.

«Gostaria de deixar isto bem claro: não tenho qualquer animosidade em relação a Luís Castro. É um homem de futebol e um profissional, e nunca foi minha intenção denegri-lo», pode também ler-se no comunicado.

Nas declarações anteriores, recorde-se, Waldemar Kita afirmou estar «arrependido» por ter contratado Luís Castro. Atirou, ainda, que o português acabaria por descer duas equipas no mesmo ano.

O Nantes está em situação delicada – 17.º, lugar de descida, com 20 pontos, a dez dos lugares de permanência e a cinco do lugar de play-off. Faltam ainda três jornadas.

Já em Espanha, a situação onde se encontra agora Luís Castro é também complicada – é 19.º, lugar de descida, com 32 pontos, a três dos lugares de manutenção. Faltam ainda seis jornadas.

Nesta nota, o presidente do Nantes afirma, desta vez, que a culpa não se prende apenas no treinador luso.

«As dificuldades desportivas atravessadas nesta época são coletivas e envolvem todo o clube, a começar por mim próprio, na qualidade de Presidente. Como homem de futebol que sou, desejo que o prestigiado clube do Levante tenha sucesso na reta final do campeonato», concluiu.