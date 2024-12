O PSG deslocou-se até ao reduto do Mónaco e venceu por 4-2, naquele que foi o terceiro jogo consecutivo de Gonçalo Ramos a marcar pela formação parisiense.

Este bom momento do internacional português mereceu rasgados elogios de Luis Enrique, técnico do PSG, que destaca a forma como o avançado consegue ter impacto ao saltar do banco de suplentes e garantindo que «quando entra, marca golos».

«Fizemos um jogo de grande qualidade e sério desde o início. Criámos muitas oportunidades e obrigámo-los (Mónaco) a defender. Apesar do penálti, pensei que o empate era possível e aquele canto deu-nos a vitória», começou por referir.

«Todos estão prontos. O Gonçalo Ramos regressou de lesão e quando entra campo, marca golos. Neste momento, Doué é titular e marca, há sinergias e a série é positiva», salientou também Luis Enrique.

Recorde-se que Gonçalo Ramos esteve lesionado durante mais de três meses, sendo que até ao momento soma três golos e duas assistências em sete jogos.