Ao seu segundo jogo no comando técnico do Lyon, o treinador português Paulo Fonseca somou a primeira vitória e logo com uma goleada: 4-0 na receção ao Stade de Reims, este domingo, em jogo da 21.ª jornada da liga francesa.

O primeiro golo jogo – e único na primeira parte – foi apontado pelo argentino Nicolás Tagliafico, aos 36 minutos de jogo.

Na segunda parte, o Lyon encaminhou ainda mais a vitória com o 2-0 apontado pelo francês Corentin Tolisso (68m) e o também francês Rayan Cherki fez o 3-0 (79m). Já em tempo de compensação, o georgiano Georges Mikautadze (90+3m) fez o 4-0 a favor da equipa da casa.

No Stade de Reims, o português Aurélio Buta foi titular e fez todo o jogo.

Com esta vitória, o Lyon sobe ao 6.º lugar, tendo agora 33 pontos. Ultrapassa o Lens, agora 7.º com 33 pontos, derrotado nesta jornada. O Stade de Reims segue com 22 pontos, no 14.º lugar.

Este domingo há ainda Auxerre-Toulouse, Estrasburgo-Montpellier e Angers-Marselha.