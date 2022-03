Se a semana do Lyon tinha sido positiva, o mesmo não se pode dizer do fim de semana.

Depois da vitória de quarta-feira no Dragão frente ao FC Porto, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, a equipa de Peter Bosz perdeu na receção ao Rennes, e com estrondo (4-2).

Basta dizer que aos 49 minutos a formação visitante já vencia por 4-0. Benjamin Borigeaud fez o 1-0 aos 11 minutos, Baptiste Santamaria ampliou a vantagem dois minutos depois e Lovro Majer fez o terceiro nos descontos da primeira parte, antes de assistir Martin Terrier para o 4-0 aos 49 minutos.

Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon foi em busca da recuperação do resultado, mas apenas conseguiu reduzir para 4-2, graças ao autogolo de Hamari Traoré (59m) e ao penálti de Moussa Dembélé (82m).

Com este resultado, o Lyon segue na décima posição, com 41 pontos. O Rennes é terceiro, com 49.

Na próxima quinta-feira, a equipa francesa recebe em casa do FC Porto, na segunda mão da eliminatória da Liga Europa.