Paulo Fonseca falou, na tarde desta sexta-feira, em conferência imprensa, na apresentação como treinador do Lyon. Para o português, de 51 anos, a ambição de John Textor – dono do clube – foi decisiva para regressar a França.

«John Textor foi fundamental na minha decisão. Compreendo as ambições do Lyon e estou muito motivado. Temos os meios para melhorar o desempenho do plantel. Gosto de dominar os jogos e temos jogadores alinhados com a filosofia ofensiva e a organização defensiva.»

«Devemos entender a situação atual do Lyon. O meu antecessor fez um excelente trabalho. Conheço a atmosfera em torno do clube, joguei quatro vezes em Lyon. O apoio dos adeptos será essencial. Não temo a pressão e acredito muito nesta equipa.»

«Podemos evoluir em diferentes sistemas, mas geralmente opto pelo 4-2-3-1. (…) E gosto de trabalhar com jovens, o Lyon tem uma das melhores academias. Em Milão trabalhei com muitos jogadores jovens. Em todo o caso, o objetivo principal é vencer.»

«Neste momento, não precisamos de reforços na defesa. Estou satisfeito com o grupo», referiu.

A equipa técnica de Paulo Fonseca conta com Paulo Ferreira, António Ferreira, Paulo Mourão e Nelson Duarte, além de Jorge Maciel e Damien Della, já nos quadros do Lyon.

O treinador português – que deixou o Milan no final de 2024 – assume o comando do 6.º classificado da Ligue 1, que está a 17 pontos do topo, mas a três dos lugares Champions. Como reiterado pelo emblema francês, essa é a prioridade da temporada.

Na Liga Europa, o Lyon está nos oitavos de final, aguardando pelo desfecho do PAOK-Steaua e do Union St. Gilloise-Ajax.

A estreia de Paulo Fonseca ao leme do Lyon está agendada para a noite deste domingo (19h45), na 20.ª ronda da Liga, no reduto do Marselha (2.º).