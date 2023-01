O Lyon, com o internacional português Anthony Lopes a jogar os 90 minutos, apurou-se para os oitavos de final da Taça de França ao vencer por 3-0 em casa do Chambery, do quinto escalão do futebol gaulês.

Alexandre Lacazette foi a grande figura do jogo ao apontar um hat-trick com que se estabeleceu a diferença no marcador.

Noutros jogos deste sábado, apuraram-se também Lorient, Paris FC, Rodez, Reims, Grenoble, Toulouse e Angers.