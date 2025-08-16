O Lyon de Paulo Fonseca venceu este sábado o Lens, por 1-0, na primeira jornada da liga francesa.

Georges Mikautadze marcou o golo solitário da partida, aos 45+1 minutos, após assistência de Fofana.

O técnico português, que assistiu ao jogo da bancada e está suspenso até 30 de novembro de 2025, acabou por não lançar André Moreira, jovem luso que chegou do Sporting.

O Lyon, tal como o Rennes, segue na liderança com três pontos.