França: Lyon de Paulo Fonseca arranca temporada com vitória em Lens
Técnico português, que assistiu ao jogo na bancada, venceu pela margem mínima
O Lyon de Paulo Fonseca venceu este sábado o Lens, por 1-0, na primeira jornada da liga francesa.
Georges Mikautadze marcou o golo solitário da partida, aos 45+1 minutos, após assistência de Fofana.
O técnico português, que assistiu ao jogo da bancada e está suspenso até 30 de novembro de 2025, acabou por não lançar André Moreira, jovem luso que chegou do Sporting.
O Lyon, tal como o Rennes, segue na liderança com três pontos.
