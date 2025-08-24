França
França: Lyon de Paulo Fonseca vence Metz e sobe à liderança
Treinador português, que ainda cumpre castigo, teve uma vitória tranquila
O Lyon de Paulo Fonseca venceu este sábado o Metz, por 3-0, e subiu à liderança da Liga francesa, em igualdade pontual com o PSG (seis pontos).
Fofana inaugurou o marcador aos 25 minutos, após assistência de Sulc. Aos 30 minutos, Tolisso fez o 2-0 a passe de Maitland-Niles. O resultado ficou fechado com o 3-0, quando o recém-entrado Karabec marcou aos 83 minutos.
O treinador português, que ainda está a cumprir castigo, que dura até 30 de Novembro de 2025, fez entrar o jovem português André Moreira, aos 86 minutos.
Na próxima jornada, domingo, às 19h45, a equipa de Paulo Fonseca recebe o Marselha.
