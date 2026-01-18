O Lyon de Paulo Fonseca somou a terceira vitória consecutiva para a Liga Francesa, ao bater o Brest por 2-1, num jogo marcado por uma expulsão ainda cedo no encontro.

Afonso Moreira foi titular na equipa da casa, que ficou a jogar em superioridade numérica aos 19 minutos, após o vermelho direto mostrado a Romain del Castillo. Este momento lançou o Lyon para uma vantagem confortável, garantida ainda antes do intervalo.

Aos 41 minutos, Pavel Sulc apontou o primeiro de um ângulo praticamente impossível e levou à loucura os milhares de adeptos presentes no Parc Olympique Lyonnais. Pouco depois foi a vez de Abner Vinicius colocar a bola no fundo da baliza, com um remate à entrada da área e sem qualquer hipótese para o guarda-redes. 

Assista aqui a ambos os golos do Lyon: 

Para o segundo tempo, o Lyon teve ainda um golo anulado por fora de jogo de Sulc, enquanto que o Brest ainda conseguiu reduzir em cima do apito final, com o golo de Eric Dina (87 minutos).  

A vitória deixa o Lyon no quarto lugar da Liga Francesa, que assegura o play-off de acesso à Champions na próxima temporada, com 33 pontos e a apenas dois do Marselha.

