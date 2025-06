Algumas horas após a decisão da Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG) de despromover o Lyon ao segundo escalão do futebol francês, chegou a reação oficial por parte do clube.

Em comunicado, o Lyon refere que vai apresentar um recurso para demonstrar ter a capacidade de se manter na primeira divisão e alega ter «fundos mais do que suficientes» para a próxima época, após John Textor ter vendido a sua participação no Crystal Palace a troco de qualquer coisa como 220 milhões de euros.

Além desse negócio, Rayan Cherki foi vendido ao Manchester City por 42,5 milhões de euros e o clube vai reduzir a massa salarial, com o fim dos contratos de Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico e do português Anthony Lopes.

«Vamos apresentar um recurso para demonstrar a nossa capacidade para fornecer os recursos financeiros necessários para garantir a manutenção do Lyon na Liga Francesa. É incompreensível. Nos últimos meses, trabalhámos em estreita colaboração com a DNCG, correspondendo a todas as suas exigências, com investimentos de capital superiores aos valores solicitados», pode ler-se.

«Graças às injeções de capital feitas pelos nossos acionistas e à venda [de parte] do Crystal Palace, a nossa tesouraria melhorou consideravelmente e dispomos de fundos mais do que suficientes para a época 2025/26.»

Recorde-se que o Lyon tem garantida a presença na Liga Europa em 2025/26, após ter terminado na sexta posição do campeonato, com Paulo Fonseca ao leme.

«Les gones» têm sete dias para recorrer da descida administrativa, mas, caso se confirme a despromoção, a vaga vai ser ocupada pelo Reims, que foi derrotado pelo Metz no play-off de acesso à Ligue 1.