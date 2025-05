O Lyon de Paulo Fonseca perdeu este domingo na receção ao Lens, por 2-1, e complicou as contas no ataque aos lugares europeus.

Goduine Koyalipou apontou o primeiro golo da partida, aos 21 minutos, após assistência de Thomasson. O Lyon reagiu já perto do fim (79m) e empatou através de Mikautadze.

Porém, a cinco minutos do fim, o Lens foi buscar os três pontos com um golo de Anass Zaroury.

No que toca à classificação, a equipa do técnico português está em sétimo lugar, com 54 pontos. O Lens encontra-se em oitavo, com 48.

O Lille está em sexto lugar, o último que dá acesso à Europa, com 56 pontos, mas menos um jogo.

Nos outros jogos da tarde, o Brest bateu o despromovido Montpellier pela margem mínima. Romain Del Castillo apontou o golo solitário da partida aos 15 minutos.

Numa luta acesa pela manutenção, o Angers triunfou no terreno do Nantes, por 1-0.

Jim Allevinah foi o autor do único golo (52m).

Relativamente às contas, o Angers está em 14.º lugar, com 33 pontos. O Nantes segue logo atrás, com menos um pontos e na linha de água.

No lugar do play-off de descida está o Le Havre, com 31 pontos, que operou uma reviravolta no terreno do Auxerre (2-1).

Os golos surgiram apenas na segunda parte: Sinayoko marcou pelo Auxerre (62m), enquanto Jubal Júnior, com um autogolo aos 79m, e Sangante, aos 90+2m, levaram à vitória do Le Havre.

