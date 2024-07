Esta quarta-feira, Pierre Sage foi confirmado como treinador do Lyon, tendo assinado um contrato por duas temporadas, informou o clube francês. Destaque para os nomes de Jorge Maciel e Rui Lemos, que vão ser adjuntos na equipa técnica de Pierre.

«O Olympique Lyonnais tem a satisfação de comunicar a nomeação oficial de Pierre Sage para o cargo de treinador da equipa profissional nas duas próximas épocas, até 30 de junho de 2026», pode ler-se no comunicado.

Depois de assumir a equipa em dezembro do ano passado, em último lugar, e ter assumido o lugar de Fabio Grosso, o técnico francês conseguiu terminar a temporada em sexto lugar.

Jorge Maciel, que esteve no Valenciennes na temporada passada, foi adjunto de Paulo Fonseca no Lille e treinador dos sub-23 do Benfica, vai assumir a função de adjunto na metodologia de treino, enquanto Rui Lemos, que trabalhava no Sp. Braga, terá funções na preparação física.