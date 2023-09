Fabio Grosso, que em 2007 se tornou no primeiro italiano a jogar nos franceses do Lyon, foi oficializado neste sábado como sucessor de Laurent Blanc no cargo de treinador… tornando-se no primeiro técnico italiano do clube.

O antigo internacional italiano que na época passada conduziu o Frosinone ao título de campeão da Serie B, em Itália, assina até ao final da época, com mais uma de opção.

Grosso iniciou a carreira de treinador principal em 2017 ao serviço do Bari, tendo ainda passado por Hellas Verona, Brescia e pelos suíços do Sion.