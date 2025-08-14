O Lyon de Paulo Fonseca dá o pontapé de saída na nova temporada este sábado, com a visita ao reduto do Lens, e o técnico português destaca a «equipa diferente» que tem à disposição.

Em declarações aos jornalistas, na habitual antevisão ao encontro, Paulo Fonseca mostrou-se feliz pela oportunidade de poder trabalhar com jovens jogadores, assim como o misto de idades que tem à disposição. Recorde-se que o Lyon perdeu nomes de peso durante o defeso, com destaque para Rayan Cherki (Manchester City), Benrahma (Neom SC) e Lacazette (Neom SC).

«Este ano temos uma equipa diferente. Um grupo que trabalha mais em conjunto e estou muito feliz com os jogadores que chegaram e com os que ficaram. Temos jogadores jovens, mas também jogadores experientes que dão apoio aos jovens. Gosto muito de trabalhar com os jovens, têm vontade e ambição. No geral, acho que temos um plantel equilibrado», começou por referir.

«Estou muito feliz com o trabalho e coragem dos jogadores mais novos. Têm qualidade e evoluíram muito nas últimas semanas. Há que escolher o momento certo para os colocar em campo. Temos dois ou três bons jogadores que estão prontos para ajudar a equipa», acrescentou.

O jogo entre Lens e Lyon está marcado para as 16h deste sábado, no Stade Bollaert-Delelis.