O Lyon deslocou-se até ao reduto do Mónaco e venceu por 3-1, num jogo em que Afonso Moreira foi titular e o conjunto orientado por Paulo Fonseca conseguiu o segundo triunfo consecutivo para a Liga Francesa.

Num primeiro tempo bastante dividido, o golo inaugural chegou aos 38 minutos, quando Sulc respondeu da melhor forma ao passe de Tagliafico e finalizou para o 1-0. Só que a resposta do Mónaco não demorou a chegar e em cima do intervalo, Coulibaly aproveitou um erro defensivo para apontar o golo do empate.

Este resultado manteve-se até ao intervalo e podia ter sofrido alterações aos 52 minutos, não fosse Kehrer ter cometido falta. Na resposta, o Lyon foi mais eficaz e sem infrações a registar. Sulc fez o «bis» (57 minutos) e Paulo Fonseca respirou de alívio quando viu o adversário ficar reduzido a dez elementos pouco depois.

Coulibaly viu vermelho direto e deixou o Mónaco a jogar com menos um durante pouco mais de 20 minutos. O tempo foi suficiente para os visitantes ampliarem a vantagem através do golo de Abner Vinicius e confirmarem a terceira vitória nos últimos quatro jogos da prova.

O Lyon é (à condição) quinto classificado com 30 pontos e está a dez do Lens, sendo que o Mónaco somou a terceira derrota consecutiva e pode terminar a jornada na metade inferior da tabela.