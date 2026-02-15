França
Há 1h e 41min
VÍDEO: cânticos dos adeptos quase levam Paulo Fonseca às lágrimas
Lyon chega às 13 vitórias consecutivas na Liga Francesa e ocupa o terceiro lugar
Paulo Fonseca quase foi às lágrimas após mais uma vitória do Lyon, a 13.ª consecutiva, e tudo por «culpa» dos cânticos dos adeptos, já depois do apito final do árbitro.
Com o cachecol ao alto, o técnico português mostrou-se visivelmente emocionado com o apoio das milhares de pessoas que se deslocaram até ao Parc Olympique Lyonnais, e esse momento não passou despercebido das câmeras.
Assista aqui ao momento:
