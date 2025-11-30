O Lyon regressou às vitórias na Liga francesa. Na receção ao Nantes, de Luís Castro, a equipa de Paulo Fonseca venceu (3-0) num jogo que ficou marcado pelo regresso de Anthony Lopes ao Groupama Stadium, casa do Lyon.

O guardião português, que foi formado no Lyon, representou a equipa principal dos «les gones» entre 2012 e 2024. Jogo, portanto, na casa da antiga vez pela primeira vez.

Pelo Lyon, Mathys de Carvalho foi titular e Afonso Moreira foi suplente utilizado. Apesar do resultado confortável, os golos surgiram apenas na segunda parte.

O brasileiro Abner Vinícius abriu as contas do jogo aos 51 minutos. Martin Satriano dilatou a vantagem para dois golos com um golo de bicicleta (70m).

Pouco tempo depois, o uruguaio bisou na partida assistido pelo já em campo Afonso Moreira (77m).

Com este triunfo (3-0), o Lyon é sexto com 24 pontos - a sete do líder Lens. O Nantes, por sua vez, está em lugares de descida - 16.º com 11 pontos. 

Confira os jogos e a classificação da Liga francesa.

