Continua a maré de vitórias do Lyon e aí vão 13 consecutivas para o conjunto orientado por Paulo Fonseca, desta feita sobre o Nice (2-0), na 22.ª jornada da Liga Francesa.

A jogar perante o seu público, o Lyon teve um primeiro tempo de difícil gestão, ainda que se tenha colocado em vantagem em cima do intervalo, mais concretamente no período de compensação. Tolisso respondeu da melhor forma ao cruzamento de Sulc e ao segundo poste surgiu no sítio certo para fazer o primeiro do encontro.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e a segunda parte trouxe um equilíbrio notório entre as duas equipas. Só que, tal como no primeiro tempo, foi o Lyon a mostrar eficácia máxima e a ampliar a diferença no marcador. Nartey fez o que quis da defesa do Nice e, no interior da área, atirou para o fundo da baliza.

Desta forma, o Lyon chegou aos 45 pontos e cimentou o segundo lugar da Liga Francesa, aproveitando o empate do Marselha. A diferença para o Lens, líder da prova, mantém-se nos sete pontos.