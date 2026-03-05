O Lyon, de Paulo Fonseca, foi eliminado da Taça de França. Na receção ao Lens, equipa sensação da Liga francesa, a equipa do português saiu derrotada e cai, assim, nos «quartos» da competição. Após um jogo de «loucos», tudo foi decidido nas grande penalidades.

A equipa forasteira entrou com tudo e já vencia por dois golos ao intervalo. Ainda antes da meia hora de jogo, Florian Thauvin – campeão do Mundo por França – aproveitou a defesa incompleta de Descamps para encostar para o primeiro (23m).

Já em tempo de compensação, Abdallah Sima arrancou pelo lado direito e atirou um autêntico míssil ao primeiro poste. Estava feito o 2-0 (45+1m).

No segundo tempo, a equipa do português respondeu pelos pés de um antigo jogador do Benfica. Roman Yaremchuk, avançado ucraniano, apareceu dentro de área para cabecear para o golo (67m).

Quando tudo indicava um triunfo surpreendido – a pintura foi borrada. Robin Risser, guarda-redes de 21 anos, teve uma saída completamente incompressível e perimiu que Himbert, de baliza aberta, atira-se para o golo do empate (90+4m).

Tudo foi, então, decido nos penáltis. Da marca dos onzes metros, o Lens levou a melhor e qualificou-se para as «meias» da competição. Pelo Lyon, Moussa Niakhate falhou a grande penalidade. Thauvin marcou o tento decisivo. O Lens vai medir forças com o Toulouse, que eliminou o Marselha.