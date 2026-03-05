VÍDEO: Paulo Fonseca eliminado da Taça de França pelo Lens
Em dia de aniversário, o treinador português recebeu um presente envenenado
O Lyon, de Paulo Fonseca, foi eliminado da Taça de França. Na receção ao Lens, equipa sensação da Liga francesa, a equipa do português saiu derrotada e cai, assim, nos «quartos» da competição. Após um jogo de «loucos», tudo foi decidido nas grande penalidades.
A equipa forasteira entrou com tudo e já vencia por dois golos ao intervalo. Ainda antes da meia hora de jogo, Florian Thauvin – campeão do Mundo por França – aproveitou a defesa incompleta de Descamps para encostar para o primeiro (23m).
Já em tempo de compensação, Abdallah Sima arrancou pelo lado direito e atirou um autêntico míssil ao primeiro poste. Estava feito o 2-0 (45+1m).
O Lens quer estragar o aniversário de Paulo Fonseca 😩
0-2 ao intervalo em Lyon!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeFrança #Lyon #Lens pic.twitter.com/tnV5psQJgv
— sport tv (@sporttvportugal) March 5, 2026
No segundo tempo, a equipa do português respondeu pelos pés de um antigo jogador do Benfica. Roman Yaremchuk, avançado ucraniano, apareceu dentro de área para cabecear para o golo (67m).
Yaremchuk reacende a esperança do Lyon 🛫#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeFrança #Lyon #Lens pic.twitter.com/paJuxv6Xjv— sport tv (@sporttvportugal) March 5, 2026
Quando tudo indicava um triunfo surpreendido – a pintura foi borrada. Robin Risser, guarda-redes de 21 anos, teve uma saída completamente incompressível e perimiu que Himbert, de baliza aberta, atira-se para o golo do empate (90+4m).
Himbert empata nos descontos 😱
Vamos para a decisão por grandes penalidades!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeFrança #Lyon #Lens pic.twitter.com/3ujrZ2Gwqh
— sport tv (@sporttvportugal) March 5, 2026
Tudo foi, então, decido nos penáltis. Da marca dos onzes metros, o Lens levou a melhor e qualificou-se para as «meias» da competição. Pelo Lyon, Moussa Niakhate falhou a grande penalidade. Thauvin marcou o tento decisivo. O Lens vai medir forças com o Toulouse, que eliminou o Marselha.
Recuperação inglória do Lyon de Paulo Fonseca 😢— sport tv (@sporttvportugal) March 5, 2026
Thauvin bateu a grande penalidade decisiva que qualificou o Lens para as meias-finais da Taça de França 🇫🇷#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeFrança #Lyon #Lens pic.twitter.com/pF9hh9avTN