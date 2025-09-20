Paulo Fonseca está de regresso ao banco de suplentes do Lyon e fez questão de assinalar o fim da suspensão de nove meses com um momento especial no balneário... e acompanhado de música ucraniana.

Através das redes sociais, o clube francês partilhou o momento e nas imagens é possível perceber o bom ambiente que se vive dentro do grupo, sendo que Paulo Fonseca aproveitou para dar um dia de folga ao plantel, na sequência do triunfo caseiro sobre o Angers, por 1-0.

Assista aqui ao momento com Paulo Fonseca: 

RELACIONADOS
Otamendi: «Vêm dias melhores, mantém-te positivo...»
Jerôme Boateng termina carreira aos 37 anos
Mbappé, Raphinha, Van Dijk: o que valem na corrida à Bola de Ouro
VÍDEO: festa encarnada na chegada do Benfica a Gaia
Luís Filipe Vieira assiste à estreia de Mourinho diante do AVS