Emmanuel Marcon foi reeleito presidente de França, segundo as projeções divulgadas pela imprensa francesa, que lhe dão cerca de 58 por cento dos votos.

As três maiores projeções a nível nacional, da TF1, da Cnews e da BFMTV, dão valores entre os 57,6 e os 58 por cento a Macron, enquanto Le Pen se fica com percentagens entre os 42 e os 42,4.

Comparada com as eleições de 2017, quando também defrontou Marine Le Pen na segunda volta, esta vitória terá uma margem menor: na altura, Macron venceu com 66,1 por cento dos votos, contra 33,9 por cento de Marine le Pen.

Macron reagiu à vitória com palavras conciliadoras, prometendo uma resposta «à raiva que se expressou». «Ninguém ficará para trás. Aqueles que escolheram hoje a extrema-direita, a raiva e o desacordo que estão nesses projetos também terão de ter a minha resposta.»

«Os franceses escolheram um projeto humanista, ambicioso para a independência do nosso país, para a nossa Europa, um projeto republicano nos seus valores, social, ecológico, baseado no trabalho e na criação e é esse projeto que vou defender com força», adiantou.

Marine Le Pen garantiu, de resto, que apesar de não ter sido eleita registou uma «vitória esmagadora».

«Já fomos enterrados mil vezes, mas mil vezes a história mostrou que eles estavam errados. Apesar de duas semanas de métodos injustos, brutais e violentos, as ideias que representamos estão a alcançar novos patamares. Mais do que nunca, manterei o meu compromisso com a França e com os franceses», referiu.