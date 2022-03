Gelson Martins foi decisivo na vitória do Mónaco na deslocação a casa do Marselha.

O internacional português apontou o único golo do jogo, na recarga a um remate ao poste. Gelson teve o golo anulado numa primeira instância por fora de jogo, mas depois o VAR corrigiu a decisão inicialmente tomada pela equipa de arbitragem.

O Marselha falha assim o regresso ao segundo lugar da Liga francesa, que tinha perdido à condição quando neste sábado o Nice venceu em casa o líder PSG.

Já o Mónaco está no 8.º lugar com 41 pontos, os mesmos do Lyon, mas a escassos dois pontos a zona de acesso aos lugares europeus.

O Mónaco visita nesta semana o Sp. Braga, em jogo da 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.