Com Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos de início (Neves não saiu do banco), o Paris Saint-Germain, líder isolado da Liga francesa, não foi além de um empate sem golos na visita ao terreno do recém-promovido Auxerre.

Na primeira parte, Gonçalo Ramos e Nuno Mendes tiveram duas boas ocasiões para inaugurar, mas Donovan Léon, guarda-redes da equipa da casa, mostrou-se inspirado.

O guardião do Auxerre viria a ter uma noite perfeita: acabou com 11 defesas, o que lhe valeu a entrada para o top-3 da época nas cinco principais ligas europeias.

11 - Nombre d'arrêts réalisés par un gardien dans les 5 grands championnats européens cette saison :



13 - Mads Hermansen (Leicester) v Arsenal en septembre

11 - Nediljko Labrovic (Augsburg) v Bayern en novembre

11 - Donovan Léon (Auxerre) v Paris SG ce soir 🆕



Mur. #AJAPSG

O que León não parava, era devolvido pelo poste: que o diga Vitinha, que viu o ferro negar-lhe o golo aos 69 minutos, altura em que Ramos, ainda em busca da melhor forma, já tinha sido substituído por Kolo Muani.

Com este resultado, o PSG eleva para três o número de jogos seguidos sem vencer (dois empates para a Liga francesa e a derrota na Champions frente ao Bayern Munique), mas continua líder incontestado com 34 pontos, mais oito do que Lille, Marselha e Mónaco, sendo que as duas últimas equipas ainda jogam na 14.ª jornada.