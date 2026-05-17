A 34.ª e última jornada do campeonato francês ficou marcada pela épica reviravolta do Estrasburgo na receção ao Mónaco (5-4). Nos anfitriões, o extremo Diego Moreira (ex-Benfica) foi totalista.

O marcador foi inaugurado pelo médio Camara ao décimo minuto, a favor do Mónaco, sendo o empate restabelecido pelo extremo Godo aos 34m. Antes do intervalo, Camara e Ansu Fati edificaram nova vantagem do Mónaco, com golos aos 42 e 45+2m, respetivamente.

Ainda que o central Doukouré tenha consentido um autogolo aos 55m (4-1), o Estrasburgo reagiu da melhor forma possível.

Enquanto Diego Moreira reduziu aos 58 minutos, o médio Nanasi restabeleceu a igualdade com golos aos 61 e 72 minutos. Por último, o extremo Godo bisou aos 84 minutos e completou a reviravolta.

Assim, o Mónaco terminou no sétimo lugar com 54 pontos, um de vantagem para o Estrasburgo (8.º). Os monegascos torcem para que o Lens derrote o Nice na final na Taça. Só assim o Móanco poderá aceder à Liga Conferência.

Quel match, quelle victoire 🤯🤩 pic.twitter.com/k2G1cw6LW3 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) May 17, 2026

Também neste domingo, o Lille perdeu na receção ao Auxerre (2-0), contando com o extremo Félix Correia (ex-Gil Vicente) de início. Os golos foram apontados pelo extremo Sinayoko aos 32 e 90 minutos.

O triunfo mantém o Auxerre na Ligue 1, com 34 pontos, dois de vantagem sobre o Nice (16.º), que vai disputar o play-off de manutenção após o empate a zeros com o Metz (18.º).

Quanto ao Lille, termina no terceiro lugar, com 61 pontos, um sobre o Lyon (4.º).

Por último, o Marselha venceu o Rennes (3-1), garantindo o acesso à Liga Europa. Depois de os médios Hojbjerg e Gouiri marcarem aos 2 e 10 minutos, Aubameyang aplicou o 3-0 aos 55m. A fechar, Lepaul reduziu aos 84m.

O Marselha terminou no quinto lugar, com 59 pontos, em igualdade com o Rennes (6.º), que vai disputar a Liga Conferência.