Depois dos rumores, já negados, de que o Diretor Desportivo do PSG, Luís Campos, ia seguir para a Arábia Saudita tendo em vista a preparação do Mundial 2034, os Ultras do clube parisiense não quiseram perder a oportunidade de mostrar o apreço pelo português.

Durante o encontro frente ao Lille, os adeptos do PSG deixaram uma mensagem pedindo que Luís Campos ficasse no clube.

«Não podemos deixar de nos congratular com o facto de os dirigentes e o treinador terem sido prolongados. Resta-nos Campos e vamos», pode ler-se numa tarja nas bancadas.

De recordar, Luís Campos está no PSG desde 2022, depois de trabalhos de sucesso nos títulos do Lille (2020/21) e ainda antes do Mónaco (2015/16), mas ainda não renovou o contrato que tem com o clube francês até junho.

Veja aqui a mensagem dos Ultras do PSG para Luís Campos: